El kirchnerismo aprobó en Santa Cruz el presupuesto 2017

Río Gallegos - La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó hoy con los votos de la mayoría kirchnerista y en sesión extraordinaria el presupuesto provincial 2017, que prevé un déficit anual de más de 6 mil millones de pesos, mientras que los gremios estatales volvieron a marchar en reclamo del pago de los sueldos de noviembre. "Ahora volveremos a vivir con nuestros propios recursos", admitió en medio de la sesión el diputado camporista Matías Bezi, quien lanzó acusaciones contra la Nación por la falta de fondos y cuestionó a los legisladores de la oposición y a los sindicalistas estatales. El presupuesto del gobierno de Alicia Kirchner prevé un déficit anual de 6.200 millones de pesos, levemente inferior al pautado para este año.



Los diputados de Unión para Vivir Mejor y los que responden al ex gobernador Daniel Peralta -quien ejerció su último año de mandato enemistado con la ex presidenta Cristina Fernández- votaron en contra del presupuesto oficial, que estima erogaciones por casi 38 mil millones de pesos y recaudar poco más de 32 mil millones. Los argumentos de la oposición apuntaron a la falta de información sobre el manejo de las cuentas públicas y la poca previsibilidad para pagar salarios. Desde el oficialismo, el diputado Matías Bezi consideró que la crisis provincial es producto de la falta de fondos enviados desde el gobierno nacional y consideró que los habitantes de Santa Cruz "tienen menos derechos que los kelpers". El legislador de La Cámpora sinceró la situación provincial al señalar que "ahora volveremos a vivir con nuestros propios recursos" y disparó críticas contra la oposición y los gremios estatales que llevaron adelante un fuerte conflicto durante este año. En la misma línea se expresó el jefe de la bancada kirchnerista Matías Mazú, quien dijo que "las medidas del gobierno nacional para nosotros han sido tremendas, desde la devaluación hasta la quita de reembolsos por puertos patagónicos, el tema de la actividad petrolera con baja de equipos y de producción, entre otras son perjudiciales para Santa Cruz". La sesión se concretó este mediodía tras el riesgo de suspenderse porque los trabajadores legislativos mantenían medidas de fuerza, pero el gremio Apel levantó el quite de colaboración cuando se acreditaron los salarios de noviembre del sector. El gobierno de Alicia Kirchner no pudo sortear durante todo el año una fuerte crisis financiera y política que determinó retrasos desde agosto en el pago de salarios. Grupos de trabajadores estatales marcharon hasta el ministerio de Economía, la Gobernación y la Legislatura para protestar porque hasta hoy, a cuatro días de la Navidad, no se acreditaron los salarios de noviembre a la totalidad de los docentes, judiciales, viales y entes autárquicos del Estado provincial, entre otros sectores. El gobierno kirchnerista postergó para mañana el pago de los aguinaldos para todo el sector público y los jubilados producto del primer tramo de un crédito sindicado por 1.500 millones de pesos. Así lo anunció el Banco de Santa Cruz, que ofició de vocero gubernamental para comunicar que los aguinaldos estarán acreditados durante la madrugada del jueves.