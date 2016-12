El presidente Mauricio Macri agradeció hoy a los que "fueron sensatos en las últimas semanas" en el tratamiento del proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias e incluyó a los que "inicialmente actuaron en forma irresponsable pero después reflexionaron y se dieron cuenta de que estaban poniendo en peligro" las arcas del Estado, en clara crítica al proyecto opositor sancionado días atrás en Diputados. "Cada vez que nos sentemos alrededor de una mesa y dejemos de lado personalismos y pongamos por delante el interés general, vamos a consolidar lo que ya el mundo piensa, que esta etapa de Argentina es una etapa distinta en la cual venimos a plantear nuestras posiciones, nuestro futuro y a ser protagonistas", dijo Macri en un acto en Olivos, al que no pudo acceder la prensa acreditada. Esa fue su conclusión acerca del debate generado en torno al proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias, luego de que el jueves 8 de este mes la Cámara baja dejara de lado el proyecto oficial y votara la iniciativa opositora, liderada por el diputado del Frente Renovador, Sergio Massa; el jefe de bloque del FpV, Héctor Recalde; y el titular de la bancada Justicialista, Oscar Romero. El jefe de Estado, junto al gobernador de Tucumán, Juan Manzur; los ministros de Ambiente, Sergio Bergman, y de Defensa, Julio Martínez; y el embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet; anunció la creación de la reserva natural de Parque del Bicentenario en Tucumán, y dijo que ahora el impuesto "se llamará impuesto a los ingresos" de los trabajadores. Además, Macri, en el inicio de su discurso, hizo referencia a la microcirugía que se le practicó ayer debido a un pólipo en su garganta, que le producía disfonía. "Estoy estrenando mi nueva voz, dicen que voy a seguir mejorando; era muy simple pero bastante incómodo" el procedimiento, contó, modulando su voz, sin exclamaciones. Luego, abogó por la "lucha contra el cambio climático y por la responsabilidad de cuidar este planeta" y apuntó que "el expandir y el cuidar y fortalecer nuestro sistema de parques va en esa línea", al anunciar la creación, en Tucumán, del Parque Nacional del Bicentenario, que se convierte así en la primera área natural protegida con selva y nieve en la misma unidad de conservación. "Este parque son más hectáreas para cuidar el planeta, la biodiversidad", subrayó; analizó que a Tucumán la ayuda "en la lucha por la reducción de la pobreza, que la golpea muy duramente", y mencionó otros acuerdos con el gobierno provincial como con "la caña, el arándano, el etanol y el limón, entre las cosas que hemos ido logrando". Macri destacó que el "parque combina la selva con superficies nevadas, en un nivel que va a ser uno de los más importantes del mundo" y le "va a dar una oportunidad gigantesca a la provincia a partir del turismo y va a fortalecer la hotelería, el transporte y la gastronomía". "El tema del medioambiente es central en el mundo del siglo 21, por eso asumimos este compromiso en París (en diciembre pasado, de preservación) y lo ratificamos en el Congreso (este año)", sostuvo, y recordó su pedido de poner el "aire acondicionado en 24 grados y, en invierno, no abrir la ventana sino bajar la calefacción". El Presidente remarcó por último que "estamos terminando un año que fue duro, en muchos lugares hubo que poner el hombro, y tal vez Tucumán fue uno de los lugares donde más rápido arrancó, pero en el Gran Buenos Aires y varias provincias mucha gente tuvo dificultades, pero por suerte los argentinos no nos rendimos". "Vamos siempre para adelante, más cuando estamos caminando en la dirección correcta, estamos construyendo ese país que queremos, que necesitamos y que merecemos", expresó Macri.