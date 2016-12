Báez pidió ser sobreseído por la supuesta evasión de unos 33 millones de pesos de aportes jubilatorios de sus empleados

El detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez solicitó hoy a la Justicia que lo sobresea en la causa penal en la que está acusado por la supuesta evasión de unos 33 millones de pesos de aportes jubilatorios de sus empleados. Fuentes judiciales informaron que el titular de Austral Construcciones SA amplió la declaración indagatoria ante el juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada. Ya el 16 de septiembre pasado Báez había declarado como imputado y le pidió al juez que "libre oficio a la AFIP" para que "informen sobre la factibilidad" de que se pueda acoger a la ley de moratoria y sinceramiento fiscal o blanqueo.



Para el eventual caso de un rechazo por parte de la AFIP, a la vez reclamó que el organismo recaudador "informe cuales serían los motivos". Báez admitió que adeuda dinero a la seguridad social pero aseveró que "se encontraba un plan de pago vigente" que "no se siguió ejecutando" porque el juez federal Sebastián Casanello "trabó e inhibió las cuentas de toda empresa que pudiera tener vinculación" con él. De todos modos, confió: "No tengo ni el más mínimo conocimiento de las decisiones o procedimientos tributarios de las empresas" del conglomerado. "Contaba con profesionales que me asistían, siéndome muy difícil desde que me encuentro confinado en Ezeiza, evacuar cualquier duda", añadió. Báez está imputado del supuesto delito de "apropiación indebida de recursos de la seguridad social" por, supuestamente, no haber pagado unos 33 millones de pesos de cargas sociales de los trabajadores de las 16 empresas del conglomerado de firmas santacruceñas. Se trata de aportes previsionales desde 2010 que habrían sido eludidos por las empresas para canalizar ese dinero a otros destinos. En esta causa también fueron están imputados los hijos de Báez: Martín, Leandro y Luciana, además de otras 25 personas, entre directivos y representantes legales de las compañías. Al finalizar la audiencia, Báez fue trasladado de nuevo al penal de la localidad bonaerense de Ezeiza en el que cumple prisión preventiva.