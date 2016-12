Desde el Gobierno defienden la decisión de incluir a los nuevos jueces en el pago de Ganancias

Desde el gobierno nacional salieron hoy a defender la decisión de incluir en el gravamen de impuesto a las ganancias a los nuevos jueces que asuman a partir de enero de 2017, con el argumento de que la idea del presidente Mauricio Macri es que "de acá en adelante no haya más privilegios para el Poder Judicial". "Es una señal de que en la nueva Argentina todos somos iguales ante la ley. Estamos dando un paso hacia delante. En solo 12 meses logramos avanzar en una deuda pendiente que llevaba 20 años sin ser resuelta", indicaron fuentes de la Casa Rosada al destacar la decisión de incluir en el proyecto de ley que analiza el Senado para modificar el impuesto a las ganancias que ya fue consensuado con la CGT y gobernadores. Cerca de Macri explicaron que el proyecto que sería aprobado hoy en el Senado, "no toca a los actuales jueces y funcionarios judiciales" porque "el articulo110 de la Constitución Nacional determina la intangibilidad de los sueldos de los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación".



"El dictamen aprobado por el Senado plantea la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es una señal de que en la nueva Argentina todos somos iguales ante la ley. Estamos dando un paso hacia delante. En solo 12 meses logramos avanzar en una deuda pendiente que llevaba 20 años sin ser resuelta", agregaron en Casa Rosada. Las fuentes indicaron que "este era un debate pendiente desde hace muchos años. Estamos planteando que de acá en adelante no haya más privilegios para el poder judicial". El dictamen aprobado por el Senado tras los consensos alcanzados por el poder ejecutivo, la CGT, gobernadores y los senadores, incluye en el pago del impuesto a las ganancias a quienes desempeñen "cargos públicos nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes ejecutivos y legislativos". "En el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial de la nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive", agrega el texto.