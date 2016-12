El senador Ruperto Godoy anticipó su voto en contra

21.12.2016 | "Apostamos a la gobernabilidad pero no a esta gobernabilidad. Estamos sentados acá a partir de un acuerdo con la CGT y los gobernadores pero no me siento representado por eso", aseguró el legislador kirchnerista quien sostuvo que se debería "haber respetado la media sanción de Diputados, era eso lo que debíamos votar hoy".